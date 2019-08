Tria e il MEF esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Fabrizio Saccomanni

In una pagina web, il contenuto principale non è quasi mai la prima cosa che si incontra. Gli utenti con alcune forme di disabilità che utilizzano la tastiera o lo screen reader, devono analizzare una serie di elementi (navigazione, liste, strumenti e altro) per posizionarsi sul contenuto principale di interesse. Per ovviare a questo problema è stato implementato un meccanismo di “navigazione scorrevole” attraverso il quale è possibile spostarsi rapidamente sui contenuti direttamente sulla posizione di interesse.



Per accedere al menù di navigazione scorrevole premi i tasti CTRL + ALT + 0