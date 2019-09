Il ministro Gualtieri all’Eurogruppo di Helsinki: focus su clima e FTT, poi vede Dombrovskis, Le Maire e Scholz

Roma, 13 settembre 2019 - Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, oggi a Helsinki per le riunioni informali dell’ Eurogruppo e dell’ Ecofin, ha annunciato che l’Italia aderirà alla Coalizione dei 40 ministri finanziari per la lotta al cambiamento climatico, modificando così la posizione dell’Italia che fin qui aveva scelto di non partecipare all’iniziativa. Italia e Germania, inoltre, si sono impegnate a chiudere entro la prossima riunione dei ministri finanziari europei di ottobre, l’accordo sull’introduzione del FTT (Financial Transaction Tax), la tassa sulle transazioni finanziarie.

A latere delle riunioni di Eurogruppo ed Ecofin, Gualtieri ha avuto una giornata molto intensa di incontri. In mattinata ha tenuto una bilaterale con il collega francese, Bruno Le Maire con il quale ha condiviso l’impegno a riportare al più presto l’Europa su un percorso di crescita puntando sugli investimenti. Nel pomeriggio il ministro ha incontrato il suo omologo tedesco, il socialdemocratico Olaf Scholz. Vari i dossier di comune interesse al centro dei colloqui: oltre all’impegno sugli FTT, l’ambizione di lavorare insieme per un’Europa più equa e sostenibile. A seguire un incontro cordiale con il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, durante il quale si è fatto un primo giro d’orizzonte sulla situazione economica e di bilancio italiana, in un clima di cooperazione costruttiva e in vista di nuovi incontri nelle prossime settimane.